Кадыров, комментируя приговор Кокорину и Мамаеву, заявил о проблемах в российском футболе

По мнению главы Чечни, нужно делать ставку не на легионеров, а на отечественных спортсменов. Это Кадыров сказал в комментарии РБК. Он считает, что России нужно активнее заниматься детским и юношеским футболом, чтобы выращивать отечественных футболистов.

«Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины» — отметил глава Чечни. От также сказал, что за границу уходит почти 90% российских футбольных денег.

Кокорин и Мамаев, по словам главы Чечни «совершили большую ошибку». Но от своего предложения трудоустроить футболистов в ФК «Ахмат», сделанного во время расследования этого происшествия, Кадыров не отказался.