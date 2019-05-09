Экс-директор компании «Сухой» Михаил Погосян раскритиковал то, как СМИ освещают ситуацию вокруг авиакатастрофы самолета Сухой СуперДжет-100. «Боязнь людей это результат необъективного освещения», — сказал бывший руководитель предприятия. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Тем временем, вице-премьер Юрий Борисов сказал, что у правительственной комиссии пока нет претензий к самолетам Сухой СуперДжет-100, но окончательные выводы делатЬ, по его словам, пока рано.

СуперДжет Аэрофлота сгорел в Шереметьево в воскресенье. Погиб 41 человек.