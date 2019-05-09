На Красной площади в эти минуты проходит Парад Победы, его принимает министр обороны Сергей Шойгу

После того, как он завершил объезд расчетов, началось выступление президента Владимира Путина.

Путин добавил, что уроки прошедшей войны актуальны и Россия будет делать все, чтобы обеспечить военный потенциал страны.

Из высокопоставленных иностранных гостей прибыл лишь бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее в Кремле говорили, что не приглашали никого из иностранных лидеров в этом году.