На Красной площади в эти минуты проходит Парад Победы, его принимает министр обороны Сергей Шойгу
После того, как он завершил объезд расчетов, началось выступление президента Владимира Путина.
Путин добавил, что уроки прошедшей войны актуальны и Россия будет делать все, чтобы обеспечить военный потенциал страны.
Из высокопоставленных иностранных гостей прибыл лишь бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ранее в Кремле говорили, что не приглашали никого из иностранных лидеров в этом году.