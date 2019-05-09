Английский Тоттенхэм вышел в финал футбольной Лиги Чемпионов

Обыграв на выезде голландский Аякс.

После того, как Ливерпуль отыграл три мяча в противостоянии с Барселоной, лозунг «Никогда не сдавайся» стал, без преувеличения, девизом нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов . Лишнее подтверждение вышесказанному случилось вчера в Амстердаме. Футболисты Тоттенхэма к перерыву проигрывали Аяксу по сумме двух встреч те же три мяча. Но сумели вернуться в игру. Настоящим героем матча стал бразильский полузащитник шпор Лукас Моура, который сперва с интервалом в 4 минуты оформил дубль. А на 6-й добавленной минуте принес своей команде победу, которая вывела подопечных Маурисио Почеттино в финал Лиги Чемпионов. Титул Тоттенхем оспорит с другой английской командой – Ливерпулем.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде.