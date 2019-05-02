Задержанная в Москве участница группы Pussy Riot Никульшина и четверо ее друзей провели эту ночь в отделении полиции

Причины им не объяснили.

Молодых людей задержали накануне днем в московской квартире спустя несколько часов после появления там Никульшиной. Свой визит силовики объяснили необходимостью провести опрос по поводу повреждения «некоего государственного имущества» группой молодежи. У присутствующих проверили документы и пятерых, в том числе активистку увезли в ОВД «Тверское». Там их оставили до утра, что им вменяют не объяснили, рассказал «Эху» участник группы Петр Верзилов.

Защита Никульшиной подала несколько жалоб, в том числе, в прокуратуру и Следственный комитет, но ответа пока не поступало, добавил Петр Верзилов.

В правоохранительных органах пока ситуацию не комментируют.