На Красной площади в Москве в эти минуты начинается военный парад, посвященный 74-й годовщине победы в  ВОВ

Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Принимает министр обороны Сергей Шойгу.

В шествии задействованы все виды и рода войск. Впервые привлекли женщин-военнослужащих из Академии Воздушно-космической обороны и кадетов Корпуса Следственного комитета.

После марша пеших парадных расчетов начнется прохождение механизированной колонны во главе с танком Т-34. Среди новинок этого года два автомобиля Аурус. Кроме того, десантники и росгвардейцы впервые пройдут с недавно принятыми на вооружение автоматами АК-12.

Ветеранов до Красной площади в этом году доставляют электромобили, — сообщает агентство ТАСС.

Воздушная часть военного парада в Москве отменена, — сообщает Первый канал. Официальная причина – низкая плотная облачность.



Военные парады сегодня прошли и в других городах. В Екатеринбурге впервые участвовали байкеры. В Мурманске участниками парада стали два американских танка времен Второй мировой войны, восстановленные российскими военнослужащими.

Между тем, государственное телевидение, которое сегодня транслирует парады в разных городах, по случаю празднику решило указать их прежние названия – так, например, парад из Екатеринбурга был представлен как праздничное шествие в Свердловске, Самару обозначили как Куйбышев, Волгоград как Сталинград.

При этом ряд городов, сменивших названия, в частности, Калининград, сохранил современные наименования.