Главный экономический советник председателя КНР вице-премьер Лю Хэ прибывает сегодня на переговоры в Вашингтон — после того, как Дональд Трамп пригрозил, уже не в первый раз, повысить тарифы на ввоз китайских товаров в США.

Приезд главного человека в Китае по экономическим вопросам, вице-премьера Лю Хэ оказался под угрозой срыва после того, как в воскресенье президент США Дональд Трамп пригрозил поднять с 10 до 25-ти процентов пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью 200 миллиардов в год. Ранее такой же мерой Трамп угрожал в марте, но в назначенный день тарифы так и не были подняты. США, в партнерстве с Европой и Японией пытаются заставить Китай свернуть планы правительства по финансированию китайских глобальных компаний в области робототехники, электромобилей и других технологий. США и партнеры настаивают на том, что все эти разработки основаны на украденных у Запада технологиях и на том, что Китайские власти требуют от иностранных компаний передачу технологий в обмен на доступ на китайский рынок, что нарушает обязательства, взятые на себя Пекином, по открытию своего рынка.

Угроза Трампа повысить тарифы для Китая и установление дедлайна — этой пятницы, привела к падению на финансовых рынках, но на новостях о том, что поездка китайской делегации в США все же состоится, индексы отросли обратно.

Отвечая на вопрос о том, принял ли Китай угрозы Трампа всерьез, пресс-секретарь китайского МИДа заявил, что такое уже «случалось много раз до того».

Торговая война США с Китаем уже обошлась обеим странам в 25 миллиардов долларов недополученной прибыли и привела к перебоям в поставках товаров, начиная с соевых бобов и заканчивая медицинским оборудованием.

Американскую сторону в переговорах будет представлять торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стив Мнучин.