Около двадцати праздничных площадок будет открыто сегодня в Москве по случаю Дня Победы
В 10 утра на Красной площади начнется военный парад.
В середине дня пройдет акция «Бессмертный полк» – власти ожидают участия более 700 тысяч человек.
Перед сегодняшним праздником из разных регионов поступали сообщения о принуждении людей к участию в шествии. Это исключительно добровольная семейная акция, она призвана сохранять память о предках-участниках Великой Отечественной войны, — отметил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской
Одним из главных мест празднования по традиции станет Парк Победы. Завершится праздник фейерверком. Его будут запускать более чем с 30 площадок.