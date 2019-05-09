Около двадцати праздничных площадок будет открыто сегодня в Москве по случаю Дня Победы

В 10 утра на Красной площади начнется военный парад.

В середине дня пройдет акция «Бессмертный полк» – власти ожидают участия более 700 тысяч человек.

Перед сегодняшним праздником из разных регионов поступали сообщения о принуждении людей к участию в шествии. Это исключительно добровольная семейная акция, она призвана сохранять память о предках-участниках Великой Отечественной войны, — отметил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской

Одним из главных мест празднования по традиции станет Парк Победы. Завершится праздник фейерверком. Его будут запускать более чем с 30 площадок.