Правительство утвердило план по снижению бедности и увеличению темпов роста экономики

Документ, в котором обозначены меры по достижению национальных целей развития до 2024 года, был обнародован спустя год после появления соответствующего указа президента.

Уровень бедности в России за следующие 5 лет планируется снизить вдвое. Для этого власти в частности будут вести учет неимущих семей в регионах, для них создадут программы по выходу из бедности. Кроме того, семьям с новорожденными будут помогать ежемесячными выплатами, а также, например, увеличится количество мест в яслях, чтобы женщины могли выходить на работу. В плане, утвержденном правительством, отмечается, что добиться двукратного снижения бедности невозможно без устойчивого экономического роста, меры по достижению которого также предусмотрены в документе. Цель — войти в пятерку крупнейших экономик мира за счет привлечения инвестиций, роста производительности труда и повышения экономической активности населения. А для этого необходимо переломить тренд на падение реальных доходов россиян. Правительство обещает, что минимальный размер оплаты труда будет не ниже прожиточного минимума, зарплаты врачей и учителей будут поддерживаться на достигнутом уровне, зарплаты остальных бюджетников будут ежегодно индексироваться.

Власти рассчитывают, что к 2024 году темпы роста реальных располагаемых доходов населения достигнет 2,5%.