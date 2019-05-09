Сергей Собянин по официальным данным заработал за прошлый год около 7 с половиной миллионов рублей

Это следует из декларации о доходах мэра Москвы, опубликованной накануне. Сумма оказалась на миллион больше, чем прошлогодний задекларированный доход.

Из данных на сайте мэрии следует, что больше всех в столичном правительстве в прошлом году заработал руководитель Департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин. Он задекларировал сумму более чем в десять раз превышающую доход мэра – почти 81 с половиной миллион рублей.