Сергей Собянин по официальным данным заработал за прошлый год около 7 с половиной миллионов рублей
Это следует из декларации о доходах мэра Москвы, опубликованной накануне. Сумма оказалась на миллион больше, чем прошлогодний задекларированный доход.
Из данных на сайте мэрии следует, что больше всех в столичном правительстве в прошлом году заработал руководитель Департамента внешнеэкономических связей Сергей Черемин. Он задекларировал сумму более чем в десять раз превышающую доход мэра – почти 81 с половиной миллион рублей.