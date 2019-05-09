Ставшее традиционным шествие «Бессмертный полк» пройдет сегодня в сотнях городов, как в России, так и за рубежом

Самая масштабная акция ожидается в Москве.

Участники акции с портретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне, в 15.00 начнут шествие от метро «Динамо» и дойдут до Красной площади. По всему маршруту будут развернуты полевые кухни. Ожидается, что в шествии примет участие более миллиона человек. «Бессмертный полк» — общественная инициатива, которая всего за несколько лет приобрела всероссийские масштабы, акция проводится и за рубежом – в этом году в 110 странах. При этом время от времени в разных городах России инициативу пытаются перехватить местные власти, превращая акцию в политическую, нередко к участию в ней привлекают бюджетников в принудительном порядке. Организаторы «Бессмертного полка» настаивают на том, что участие может быть только добровольным, акция должна быть некоммерческой, неполитической и негосударственной. Ее цель — сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

Впервые акция прошла в 2012 году в Томске по инициативе местных журналистов. Тогда в ней приняли более 6 тысяч человек.