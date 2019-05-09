Участницу группы «Pussy Riot» Веронику Никульшину и ее друзей оставили на ночь в полиции без объяснения причин

Участницу группы «Pussy Riot» Веронику Никульшину и ее друзей, задержанных накануне в Москве, оставили на ночь в полиции без объяснения причин. Об этом сайту «Медиазона» сообщил адвокат Дмитрий Джулай.

Он отметил, что его не пустили к задержанным. Также, по словам Джулая, полицейские спросили, не стыдно ли ему защищать таких людей.

Как пишет сайт Медиазона, вчера Никульшина была в гостях у друзей. К ним пришли около десяти полицейских, они сказали, что должны провести опрос о порче государственного имущества и забрали всех пятерых в ОВД Тверской.

Летом прошлого года Никульшина была одной из участниц акции в финале Чемпионата мира по футболу — тогда она и еще трое участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на футбольное поле.