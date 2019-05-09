Глава департамента внешнеэкономических связей Москвы заработал за год в 10 раз больше Сергея Собянина

Сергей Черемин задекларировал за прошлый год доход в 81 миллион рублей, а столичный мэр – 7,6 миллиона. На втором месте после Черемина по уровню заработков заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов с доходом почти в 20 миллионов рублей. На третьем месте — глава департамента культуры Александр Кибовский, который указал в декларации сумму в 11, 5 миллиона рублей, передает ТАСС.