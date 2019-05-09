США ввели новые санкции против Ирана, они касаются металлургической отрасли страны
Решение было принято после отказа Тегерана от исполнения некоторых условий ядерной сделки.
Американские санкции направлены против секторов экономики Ирана, связанных с производством стали, алюминия, меди и железа. Они составляют десятую часть от экспорта страны. Таким образом США хотят лишить Исламскую республику доходов, которые «могут быть использованы для финансирования распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок, агрессивных действий в регионе и военной экспансии». Об этом говорится в документе, который подписал глава Белого Дома Дональд Трамп. Он призвал власти Ирана отказаться от своих ядерных амбиций и вернуться к столу переговоров.
Отметим, что санкции были введены после того, как Тегеран уведомил о решении сократить свои обязательства в рамках ядерной сделки. Между тем, в Вашингтоне предполагают, что в Иране готовятся к проведению операций против сил США на Ближнем Востоке. По словам спецпредставителя Соединенных Штатов по Ирану Брайана Хука, американская сторона не стремится к войне с Исламской республикой, но в качестве ясного сигнала иранскому режиму, США развернули ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.
Напомним, что в начале апреля Дональд Трамп принял решение внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Тегеран ответил на это, причислив к террористическим организациям Центральное командование Вооруженных сил США.