США ввели санкции против металлургической отрасли Ирана

В указе Дональда Трампа говорится, что цель – лишить страну доходов от продажи железа, стали, алюминия и меди. В документе отмечается, что эти средства могут быть использованы для распространения оружия массового поражения, финансирования террористов и военной экспансии. Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского Минфина. Вашингтон дал компаниям три месяца на то, чтобы свернуть производство в Иране и торговлю с ним.