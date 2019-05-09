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06:31, 09 мая 2019

В Госдуме предложили разрешить доставку лекарств только курьерам с фармацевтическим или медицинским образованием

Это обеспечит достоверность и безопасность отпуска препаратов, заявил РБК первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, если это интернет-магазин, который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то. В Минпромторге заявили, что инициатива депутатов ограничивает рынок интернет-торговли и требует дополнительного обоснования.



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