Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца двух подозреваемых в создании неонацистской группировки

Один из фигурантов дела, заключенных под стражу – инвалид третьей группы 21-летний Даниил Бондарь. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа». По его данным, также арестован другой подозреваемый Кирилл Ученый. Еще двое фигурантов дела отпущены под подписку о невыезде. Как передает интернет-издание «Медиазона», суд пришел к выводу, что защита не представила сведений о тяжелых заболеваниях Бондаря. При этом мать арестованного молодого человека говорит, что ее сын страдает от синдрома Клайнфельтера. Кроме того, она утверждала, что Бондаря при задержании избили и доставили на допрос «посиневшего и опухшего от ударов». В то же время на заседании по мере пресечения, как пишет «Медиазона», подозреваемый не говорил об этом. Также отмечается, что он отрицает свою вину, хотя следователь утверждал, что молодой человек дал признательные показания.

Ранее ФСБ сообщила о задержании шестерых подозреваемых в создании экстремистского сообщества и участии в нем. По данным ряда изданий, спецслужбы считают, что они могут быть причастны к нападениям на людей неславянской внешности.