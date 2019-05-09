В Новосибирске сегодня официально откроют памятник Иосифу Сталину

После долгих споров местные власти согласились разместить бюст на огороженной территории областного комитета КПРФ.

Облик вождя, выполненный из полимерной глины, и заполненный внутри монтажной пеной, водрузили на постамент еще накануне. За бюстом на территории местного обкома КПРФ построили кирпичную стену. На ней планируется разместить таблички: на одной – цитата Сталина, на другой — рифмованный текст о его заслугах. Об этом сообщает Интернет-издание ngs.ru. Ранее инициаторы установки памятника договорились с отделением партии о видеонаблюдении за территорией, а при необходимости – и о круглосуточной охране глиняного вождя.

Опасения активистов не беспочвенны. Далеко не все в Новосибирске поддержали решение об установке памятника. Причем против этой инициативы высказывались не только простые жители, но и власти. Мэрия проект раскритиковала, а Минобороны запретило ставить бюст Сталина возле местного Дома офицеров. Спустя несколько лет художественный совет города пошел на компромисс: памятник разрешили установить в закрытом для общественного доступа месте.

Как ожидается, на торжественное открытие памятника приедет первый секретарь местного обкома, глава Новосибирска Анатолий Локоть.