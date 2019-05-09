В Москве сегодня состоится военный парад по случаю 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Он начнется в 10 утра. Власти традиционно хотят поразить зрителей – в параде, призванном продемонстрировать всю мощь российской оборонной промышленности, будет задействовано более 130 единиц военной техники, среди которых танки «Армата», комплексы С-400, «Искандер-М». Кроме того, в небе пролетят 74 самолета и вертолета. Торжественным строем по Красной площади промаршируют более 13 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил России. Их доставка в столицу для участия в параде, по данным газеты РБК, стоила 180 миллионов рублей. А хорошая погода обошлась бюджету более чем в 100 миллионов рублей – столько стоит разгон облаков. Однако нет гарантий, что это даст результат – синоптики предупредили, что погода будет непраздничной, а из-за этого могут сократить воздушную часть парада. Отметим, что в этом году на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы не будет иностранных лидеров. Как объяснили в Кремле, никого специально не приглашали их на празднование.

Также сегодня военные парады пройдут еще в 27 городах России.