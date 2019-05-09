В российских регионах бюджетников, студентов и школьников принудительно собирают на шествие «Бессмертный полк»

Сообщения о том, что учителей, учащихся вузов и школ заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк» в последние недели приходили из разных регионов. В некоторых случаях обещали бонусы. К примеру, в Сочи первым пятистам участникам сулили бесплатный подъём по канатной дороге на курорте «Красная поляна». В школах целого ряда регионов администрация требует обеспечить присутствие учащихся всех классов. Школьники должны быть в парадной форме и с цветами. Педагоги жалуются на то, что им надоели добровольно-принудительные субботники и демонстрации. Студенты сетуют на разнарядку и контроль их участия в шествии со стороны вузов. В ряде городов власти давно составили схемы построения «Бессмертного полка», распределив места между бюджетными и общественными организациями, в том числе вузами, школами и детскими садами. Для рядовых жителей колонны не выделили. В некоторых регионах участникам шествия разрешили пройти в рядах «Бессмертного полка» с портретами чужих героев.

Акция «Бессмертный полк» первоначально задумывалась как общественная, но в последние годы она всё больше переходит под контроль чиновников. Тем не менее, стоит отметить, что многие люди участвуют в шествии добровольно.