В Госдуме предложили разрешить доставку лекарств только курьерам с  фармацевтическим или медицинским образованием

Это обеспечит достоверность и безопасность отпуска препаратов, заявил РБК первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его словам, если это интернет[-магазин, который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то. В Минпромторге заявили, что инициатива депутатов ограничивает рынок интернет-торговли и требует дополнительного обоснования.