Немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обвинил российский государственный телеканал RT в распространении ложной информации. Речь идет о статье, которая появилась на сайте канала. В ней утверждалось, что Deutsche Welle распространял видеоролик, на котором якобы диспетчеры «Шереметьево» со смехом следили за катастрофой самолета «Сухой Суперджет 100» и комментировали ее. Представители немецкого СМИ подчеркнули, что ни в одном из материалов это видео использовано не было. Deutsche Welle требует, чтобы RT внес исправления в публикацию и убрал необоснованные обвинения.