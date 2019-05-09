В Минске задержали ещё одного участника протестов в Ингушетии

Защита активиста обеспокоена тем, что его могут передать ингушским полицейским.

Руководителя общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаила Нальгиева задержали во время досмотра при попытке вылета из Минска в Прагу. Его отвезли в МВД, но позже освободили и доставили в отдел по гражданской миграции, рассказал телеканалу «Настоящее время» адвокат активиста Антон Гашинский. Нальгиев один из тех кто участвовал в конце марта в митинге в Магасе, который жёстко разогнали силовики. На акции люди выступали против передачи ингушских земель Чечне и поправок в закон о референдумах, которые исключили бы вопросы об изменениях границ Ингушетии из тем для всеобщего голосования. Белорусская милиция связалась с инициаторами розыска в Ингушетии. Они попросили привезти активиста в Смоленск, чтобы передать ингушским полицейским, сообщил МБХ-Медиа правозащитник Магомед Муцольгов. Соратники Нальгиева говорят, что в таком случае это будет похищение и надеются, что белорусские власти не вывезут его в Россию.

После мартовских протестов в Ингушетии возбудили больше 20ти уголовных дел и около ста административных, напоминает МБХ-Медиа.