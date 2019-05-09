К реальным срокам были приговорены накануне футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

Они получили полтора и год и пять месяцев колонии общенго режима соответственно. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова вынесла накануне решение по делу о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Приговор Мамаеву и Кокорину должен стать показательным для всех известных людей, считает глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Депутат сказал «Эху», что не сомневается в справедливости судебного решения.

Александр Кокорин и Павел Мамаев уже провели под арестом 7 месяцев. Форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара», по предварительной информации, выйдут на свободу уже осенью. Но, не исключено, что это произойдет и раньше – по УДО.