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00:00, 09 мая 2019

День Победы отмечают сегодня в России. В некоторых городах, в том числе и в Москве, пройдут военные парады

Потом состоятся акции «Бессмертный полк». В российской столице в таком шествии по Красной площади примет участие и президент Владимир Путин. Так накануне дал понять пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Еще за несколько недель до акции из некоторых регионов стали поступать сообщения, что мечтные чиновники пытаются перехватить инициативу у общественников в деле организации шествия. Кроме того, кое-где бюджетников, студентов и школьников принудительно собирают на «Бессмертный полк». В ряде городов власти составили схемы построения «Бессмертного полка», распределив места между бюджетными и общественными организациями, в том числе вузами, школами и детскими садами. Для рядовых жителей колонны не выделили. В некоторых регионах участникам шествия разрешили пройти в рядах «Бессмертного полка» с портретами чужих героев. Московские «единороссы» не исключают, что появление партийной символики на акции «Бессмертный полк» во вторник было провокацией. Либо это случилось из-за непонимания сути самой акции со стороны членов партии, — говорится на сайте столичного отделения. Флаги «Единой России» фигурировали на шествии, которое прошло во вторник в районе Восточное Измайлово. В партии напомнили, что «Бессмертный полк» не может быть поводом для демонстрации политических предпочтений. Там призвали не политизировать эту акцию. Сегодня во многих населенных пунктах ожидается общероссийская акция «Бессмертный полк».



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