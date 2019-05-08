Банк России лишил компанию «Мани Фанни» статуса микрофинансовой организации

Причина в недостоверной отчетности и нарушении нормативов, пояснил регулятор. Портфель микрозаймов компании оценивался в 1 млрд. руб., по общему размеру она заняла 13-у строчку, пишет издание РБК. На сайте «Мани Фанни» нет каких-либо сообщений о прекращении деятельности. В свою очередь газета «КоммерсантЪ» обращает внимание, что в конце апреля компания приостановила деятельность из-за невозможности досрочного возврата инвесторам вложенных средств. Она стала десятой МФК, исключенной из госреестра за последние полтора года. Отток кредиторов в этой области рынка начался после краха «Домашних денег». Он может усилиться и спровоцировать закрытие в ближайшее время еще ряда компаний, предупреждают эксперты.