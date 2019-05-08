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23:00, 08 мая 2019

Жильцам частично разрушенного взрывом дома в Магнитогорске начислили штрафы за коммунальные услуги

Платежи пришли за все услуги ЖКХ, хотя в январе, после трагедии, администрация города обещала, что все коммунальные платежи будут временно отменены, рассказали люди «Новой газете». Кроме того, газ, воду и лифты, которые также требуют оплатить, отключили еще в январе. В администрации Магнитогорска считают возможным произвести перерасчет за услуги. Однако подчеркивают, что платить за капитальный ремонт все равно придется. Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Погибли 39 человек. Следствие считает, что взорвался газ, пресса писала о возможном теракте.



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