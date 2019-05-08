Мэр Казани поручил сотрудникам исполкома и депутатам гордумы в течение месяца обедать только в школьных столовых

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил сотрудникам исполкома и депутатам городской думы в течение месяца обедать только в школьных столовых. По его словам, властям требуется выяснить, где есть проблемы, где не хватает помещений, а также проверить качество питания. Как передает агентство РИА Новости, чиновникам и депутатам предстоит питаться на 69 рублей в день – столько стоит обед в казанских школах.