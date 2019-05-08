Новое правительство Финляндии будут формировать победившая Социал-демократическая партия и бывшая правящая партия «Финляндский центр» премьер-министра Юхи Сипиля. Туда войдут еще три политические силы, которые имеют своих депутатов в парламенте нового созыва – это «Зеленые», «Левый союз» и «Шведская народная партия», — сказал лидер социал-демократов Антти Ринне. Оппозиционная националистическая партия «Истинные финны» в кабинете министров представлена на будет. Как ожидается, переговоры о программе правительства займут еще три-четыре недели.