Министерство обороны выявило несколько случаев принудительного включения детей офицеров в Юнармию

Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что такие действия категорически недопустимы. Дети вступают в ряды движения, чтобы изучать историю, географию, участвовать в экспедициях и соревнованиях. В работе с молодежью нет места палочной системе учета, — добавил Шойгу.

Ранее пресса писала о том, что в некоторых регионах детей офицеров в принудительном порядке записывают в новое молодежное движение при военном ведомстве.