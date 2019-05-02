Руководители «единороссов» пообещали разобраться с появлением символики на шествии «Бессмертный полк» в Измайлове

Руководители московских «единороссов» пообещали разобраться с появлением партийной символики на шествии «Бессмертный полк» в Восточном Измайлове. Как говорится на сайте столичного отделения, этот инцидент был либо непониманием сути акции, либо целенаправленной провокацией. В партии напомнили, что «Бессмертный полк» не может быть поводом для демонстрации политических предпочтений. Там призвали не политизировать эту акцию.

В Восточном Измайлове накануне, как передавал корреспондент «Эха Москвы», флаги «Единой России» развевались над колонной в полный рост.

Завтра во многих населенных пунктах ожидается общероссийская акция «Бессмертный полк».