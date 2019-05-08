Президент США Дональд Трамп ввел санкции против добычи и производства металлов в Иране

В тексте указа, который распространил Белый дом, говорится, что новые меры затронут производство железа, стали, алюминия и меди. Они направлены как против производителей и собственников, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.

Соединенные Штаты не хотят войны с Ираном или смены режима, — говорят в Вашингтоне. Там лишь хотят, чтобы власти Исламской республики изменили курс. С этой цель Штаты продолжат давление на Тегеран, чтобы изменить поведение лидеров республики, — отметили в американском Госдепартаменте.

Сегодня Иран предупредил, что приостановит выполнение некоторых пунктов ядерной сделки. Это станет ответом на действия Соединенных Штатов, — пояснил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иран пригрозил возобновить свою ядерную программу через 2 месяца, если Европа не выполнит условия сделки в вопросах банковской сферы и торговли иранской нефтью.