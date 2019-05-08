Глава Минспорта Павел Колобков: Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев еще вернутся в спорт

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев еще вернутся в спорт, — считает глава Минспорта Павел Колобков. Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова приговорила сегодня Кокорина к полутора годам в колонии общего режима, а Мамаева к 1-му году и 5-ти месяцам. Она признала их виновными по делу о двух нападениях в центре Москвы в октябре прошлого года.

Адвокаты Кокорина говорят, что намерены обжаловать приговор. Защита Мамаева планирует еще проконсультироваться с футболистом. Обвинитель Светлана Тарасова говорит, что прокуратура примет решение после того, как изучит текст приговора.

Прокурор Тарасова добавила, что некоторое смягчение квалификации действий футболистов – это дискуссионный вопрос. Он будет обсуждаться чуть позже.