«Аэрофлот» за последние сутки отменил или перенес более десяти рейсов, которые должны были выполнить «Суперджеты»

Изменения в расписании коснулись перелетов из Москвы в Ригу, Пермь, Минск, Нижний Новгород и ряд других городов. Это следует из данных электронных табло аэропортов. Представители «Аэрофлота» отказываются от комментариев, а причины таких переносов официально не сообщаются. В то же время источники агентства РИА Новости утверждают, что в одном из случаев пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 почувствовали в салоне запах гари, в результате чего борт был заменен. По их словам, из-за технической неисправности вовремя не состоялся и рейс Ростов-на-Дону – Москва. Тем временем «Аэрофлот» отменил еще как минимум 17 рейсов, которые должны были выполнить «Суперджеты» в четверг. Об этом сообщает интернет-издание РБК. По его данным, речь идет, в частности, о полетах в Минеральные Воды, Оренбург, Иркутск и Астрахань. Эксперты полагают, что такие случаи могут быть связаны с более пристальным вниманием к «Суперджетам» после катастрофы самолета в воскресенье.

Самолет Sukhoi Superjet 100 в конце прошлой недели потерпел аварию во время экстренной посадки в аэропорту «Шереметьево». В результате возникшего пожара погиб 41 человек.