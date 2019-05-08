Россельхознадзор запрещает с пятницы поставку продуктов с трех белорусских предприятий

Это связано с нарушением ветеринарно-санитарных требований, — говорят в ведомстве. Под санкции попал один мясокомбинат и две молочных фабрики. Продукция еще 11-ти производителей, в том числе компаний «Бабушкина крынка» и «Здравушка – милк», будет поставляться в Россию под усиленным лабораторным контролем, — говорят в Москве.

Между тем, ранее белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно критиковал действия российской стороны в отношении белорусских производителей.