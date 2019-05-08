Осужденная в Штатах россиянка Мария Бутина выйдет на свободу в начале ноября

Как сказали агентству ТАСС в американском Бюро тюрем, сейчас она остается в СИЗО города Александрия, и дата ее перевода в федеральную тюрьму неизвестна. После освобождения 5-го ноября россиянку ждет депортация на родину. Она уже провела в Штатах под стражей чуть более 9-ти месяцев.

Бутину приговорили к полутора годам лишения свободы по обвинению в работе в пользу иностранного государства на территории США без необходимой регистрации.