Экипаж сгоревшего в «Шереметьево» самолета перед заходом на посадку не говорил о том, что лайнер «горит в молнии»

Согласно опубликованной аудиозаписи пилоты предупреждают о том, что самолет находится в так называемом режиме direct mode – это означает режим прямом управления самолетом без вмешательства компьютера, — отмечает телеканал «Дождь». Фраза «горит в молнии» появилась в расшифровке переговоров, которую опубликовал телеканал РЕН. Источник агентства РИА Новости в Росавиации подтвердил подлинность переговоров.

Самолет «Сухой Суперджет 100» в минувшее воскресенье вылетел в Мурманск, но вернулся в аэропорт. При экстренной посадке он загорелся. Погиб 41 человек.