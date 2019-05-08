Московские «единороссы» призывают не политизировать шествие «Бессмертный полк»

В руководстве столичного отделения организации подчеркнули, что акция не является партийной. «Бессмертный полк» не может являться поводом для демонстрации политических предпочтений какой-либо направленности, — говорится на сайте московской организации.

Накануне во время шествия в Восточном Измайлове участники движения «Бессмертный полк» вышли с флагами «Единой России». В руководстве партии назвали это непониманием со стороны отдельных «единороссов» сути акции или же целенаправленной провокацией. В московском отделении партии пообещали разобраться.