Александр Кокорин, несмотря на приговор, получит медаль чемпиона России по футболу

Это звание в нынешнем сезоне досрочно завоевал клуб Кокорина, «Зенит». В том, что футболист будет награжден, заверил источник агентства «Интерфакс».

Нападающий питерской команды был приговорен сегодня к полутора годам в колонии общего режима по делу о двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года. Еще один обвиняемый, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, получил 1 год и 5 месяцев. С учетом того, что спортсмены уже провели в СИЗО больше полугода, они смогут выйти на свободу этой осенью. Кроме того, как только приговор вступит в силу, они смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение. Защита Кокорина объявила, что собирается обжаловать решение судьи Елены Абрамовой.