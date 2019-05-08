Больше 10 рейсов, которые должны были выполнить «Суперджеты», отменил или перенес за последние сутки «Аэрофлот»
Больше десятка рейсов, которые должны были выполнить самолеты «Суперджет», отменил или перенес за последние сутки «Аэрофлот». В некоторых случаях, как сообщается, воздушные суда были заменены, причем не обязательно «Суперджетами». В самой авиакомпании эту информацию пока не комментируют.
Именно «Суперджет» потерпел аварию во время экстренной посадки в «Шереметьево» в воскресенье. В результате пожара погиб 41 человек.