Христианка Асия Биби, которую оправдали по делу о богохульстве в Пакистане, покинула территорию этой страны

Она направляется в Канаду, — сказал агентству Reuters ее адвокат. Женщине 54 года. Она мать четверых детей. Ее приговорили к смертной казни по делу об оскорблении пророка Мохаммеда. 9 лет назад она принесла мусульманкам воды, которая, по мнению женщин, стала нечистой от прикосновения Биби.

Смертный приговор Верховный суд Пакистана отменил в октябре прошлого года. Дело вызвало критику со стороны мирового сообщества.