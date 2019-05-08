Глава Пентагона Патрик Шанахан: Северная Корея провела на прошлой неделе ракетные испытания

Северная Корея провела на прошлой неделе ракетные испытания, — официально объявил сегодня глава Пентагона Патрик Шанахан. Исполняющий обязанности министра обороны США рассказал на слушаниях в Конгрессе, что КНДР, по данным разведки, запустила по меньшей мере одну баллистическую ракету малой дальности и несколько обычных ракет. Причем стрельбы проводились над Японским морем.

Государственное агентство Северной Кореи на прошлой неделе объявляло, что испытания были успешными. Это были первые крупные военные стрельбы после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Ханое. Тогда консультации завершились безрезультатно.