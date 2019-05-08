Международная федерация футбола хочет продавать рекламу на время, требуемое арбитрам для просмотра видеоповторов

Международная федерация футбола хочет продавать рекламу на то время, которое требуется арбитрам для просмотра видеоповторов. ФИФА обсуждает вариант соглашения, общая сумма которого может составить 116 миллионов евро, — пишет «Файненшл Таймс». По словам экспертов, только в ходе Чемпионата мира по футболу в России проверка с помощью системы видеоповторов заняла в общей сложности 27 минут. Стоимость одной минуты рекламного времени на крупном турнире может достигать 700 тысяч евро.

По некоторым данным, подобную инициативу сейчас рассматривает и руководство испанской высшей футбольной лиги.