Европейский банк: Цена на нефть в ближайшие годы останется на уровне 70-80 долларов за баррель

Цена на нефть в ближайшие годы останется на уровне 70-80 долларов за баррель, — считают в Европейском банке реконструкции и развития. Как сказал агентству ТАСС

главный экономист банка Сергей Гуриев, у российского бюджета в этой связи ежегодно должен быть существенный профицит.

Этим вечером стоимость барреля марки Brent на бирже превысила 70 долларов. Аналитики связывают рост цены на нефть с новостями о сокращении запасов топлива в США.