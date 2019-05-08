Визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию организуется по просьбе США

Как сказали агентствам в российском МИДе, не исключено, что главу Госдепартамента примет президент Владимир Путин.

Для Помпео это будет первый приезд в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства. Он занял этот пост год назад. Помпео ждут в начале следующей недели. На Смоленской площади говорят, что ожидаются его переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться, в том числе, ситуация в Венесуэле, Сирии и на Украине.