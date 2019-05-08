Жителей Тверской области сегодня по ошибке предупредили о радиационной и химической опасности

В Главном управлении МЧС по региону пояснили, что информация была опубликована во время технических мероприятий на трансляционной системе. Спасатели завершили, что превышения уровня радиации на территории области не наблюдалось, — передает «Интерфакс». Как пишет местная пресса, после сигналов тревоги горожанам рекомендовалось отключить свет, газ и воду, собрать необходимые вещи, закрыть окна и укрыться в защитном сооружении.