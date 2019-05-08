Министерство просвещения собирается проверить организацию школьного питания в регионах

Это необходимо для формирования стандартов горячего питания для школьников, — сказали агентству ТАСС в ведомстве.



В конце прошлого года в нескольких московских школах и детских садах произошли вспышки дизентерии. Сообщалось о более чем 150-ти пострадавших. Пресса писала, что поставкой питания занимались компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным как «повар Путина». Позже эту информацию подтвердили и в Роспотребнадзоре, — передает телеканал «Дождь».