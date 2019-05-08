Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики В-52Н в район Персидского залива

Они могут нести крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», — передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Ранее Вашингтон объявил об отправке к берегам Ирана ударной авианосной группы. По словам советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, Белый дом хочет подать ясный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы США или его союзников столкнется с беспощадной силой.