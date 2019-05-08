Уже не менее 11-ти рейсов, по данным РБК, которые должны были выполнить самолеты «Суперджет», отменены или задержаны

В частности, отмена коснулась рейсов Москва – Нижний Новгород и обратно, а также Москва – Гетеборг и обратно. Чуть ранее сообщалось о том, что вылет «Суперджета» из Ростова-на-Дону в Москву отменили, а борт заменили на «Боинг». В «Аэрофлоте», как пишет РБК, пока происходящее не комментируют.

Именно «Суперджет» в минувшее воскресенье потерпел аварию в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человек.