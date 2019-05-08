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19:02, 08 мая 2019

Киев пригрозил лишить социальных выплат жителей Донбасса, которые получат российские паспорта

По словам министра по делам ветеранов Ирины Фриз, украинское правительство уже признало незаконными те паспорта, которые выданы в Донбассе после 28-го апреля. Ранее украинские власти предупредили, что по Конституции Украины у жителей может быть только одно гражданство.

Владимир Путин упростил процедуру получения российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Позже еще одним указом он упростил получение гражданства жителям Крыма, которые родились на полуострове и уехали до его присоединения к России, а также их детям и родителям.



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